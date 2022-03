2ª Geração da Carta Educativa de Vila Real vai entrar em vigor

A Carta Educativa de 2ª Geração de Vila Real entrará em vigor, após publicação em Diário da República, na sequência dos pareceres positivos do Conselho Municipal de Educação, do Ministério da Educação e da Assembleia Municipal de Vila Real.

A Carta Educativa é um instrumento estratégico que deve ser capaz de dar resposta, em cada momento, à dinâmica social, educativa e económica, a nível local e regional. Deste modo, a reformulação deste documento contemplou, numa primeira fase, a caracterização socioeconómica do concelho e numa segunda fase o diagnóstico da rede educativa, no âmbito do qual foram desenvolvidos vários contactos de natureza formal e informal, com agentes educativos. A terceira e última fase versa sobre o ordenamento da rede educativa, no âmbito do qual serão efetuadas algumas intervenções tendo como meta a melhoria da educação, rentabilizando o parque escolar existente. Esta fase contempla ainda um levantamento exaustivo das intervenções futuras, no sentido de atenuar situações de degradação das instalações escolares, adaptando-as às novas exigências curriculares, pedagógicas e de oferta formativa.

Entre os equipamentos coletivos, os escolares são aqueles em que existe um maior sentimento de pertença à comunidade, uma vez que atravessam gerações. Deste modo, na construção da ESCOLA devem ser considerados, para além das respostas a todas as questões relacionadas com o ensino, três aspetos fundamentais, que servirão de base para a valorização da identidade local: a Escola como espaço educador, a Escola em complementaridade com os recursos da comunidade e a Escola como um recurso da comunidade, pelo que o resultado da Carta Educativa de 2ª Geração será o legado para as gerações futuras.

O vereador do pelouro da Educação, Alexandre Favaios, salienta o rigor, a visão e a responsabilidade com que este documento foi elaborado, pugnando pela boa gestão de recursos humanos, financeiros e patrimoniais, mas principalmente pela melhoria do serviço educativo para as nossas crianças, jovens e restante comunidade.