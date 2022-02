2ª Montaria ao Javali juntou cerca de 150 caçadores em Alijó

Cerca de 150 caçadores marcaram presença na segunda Montaria ao Javali da época venatória 2021/2022, organizada pelo Município de Alijó, entidade gestora da Zona de Caça Municipal, que decorreu no passado dia 12 de fevereiro, na União das Freguesias de Carlão e Amieiro.

A concentração dos caçadores decorreu na Casa da Cultura de Carlão, onde os participantes receberam as boas vindas, logo pela manhã. Antes da partida para a mancha foi servido um pequeno-almoço reforçado, composto por iguarias do Concelho. A mancha, que cobriu a União das Freguesias de Carlão e Amieiro, rendeu 18 javalis. A Montaria terminou com um almoço-convívio. Além do convívio entre caçadores, estas ações cinegéticas têm com o objetivo principal o controlo do número de animais que provocam avultados prejuízos na agricultura e na flora local.

O Município de Alijó agradece a colaboração dos seus trabalhadores que foram essenciais para o sucesso da atividade. A organização contou com o apoio da União das Freguesias de Carlão e Amieiro, do Clube de Caça e Pesca de Alijó, da Associação de Caça e Pesca Socalcos do Douro, dos Bombeiros Voluntários de Alijó e do Pinhão e da GNR. O Município agradece ainda o trabalho desenvolvido pelas matilhas envolvidas nesta Montaria.