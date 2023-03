As instalações da Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega e Barroso (CIMAT) acolheram, na passada quinta-feira, dia 23 de março, a 2ª reunião da Comissão Sub-Regional de Gestão Integrada de Fogos Rurais do Alto Tâmega e Barroso, de nível deliberativo.

De entre os vários assuntos abordados nesta sessão, destaque para a apresentação da metodologia de adaptação das Áreas Prioritárias de Prevenção e Segurança (APPS), bem como do Projeto da Rede Secundária e ainda os trabalhos em curso.

Marcaram presença várias entidades que integram a Comissão Sub-Regional, de entre as quais, para além da CIMAT, os Municípios de Boticas, Chaves, Montalegre, Ribeira de Pena, Valpaços e Vila Pouca de Aguiar, a Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais (AGIF), o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária (DGAV) e a Redes Energéticas Nacionais (REN).

Foram ainda discutidos os próximos passos a realizar pela Comissão, tendo ficado agenda a próxima reunião deliberativa para o dia 11 de abril.

