30.º Grande Prémio de Ciclismo JN passa pela região

O Jornal de Notícias volta pela 3.ª vez à estrada em 2021, desta vez, com o 30º Grande Prémio de Ciclismo JN | Leilosoc | Jogos Santa Casa | Liga Portuguesa Contra o Cancro, que se realiza de 31 de agosto a 5 de setembro.

A competição, que se desenrola por seis dias vai atravessar os municípios parceiros de Gondomar, Gaia, Porto, Ovar, Santo Tirso, Vila Real, Valongo e Viana do Castelo, com quase 700 quilómetros divididos por seis etapas. Esta prova conta com um Prólogo no dia 31 de agosto em Gondomar e ainda uma cronoescalada em Santo Tirso.

Conjugar novamente as emoções da modalidade com a região norte, área de influência do JN, é mais um desafio de continuidade que se propõe este Grande Prémio, uma prova que faz parte integrante do calendário velocipédico nacional.

Além dos patrocinadores institucionais, o 30.º Grande Prémio de Ciclismo JN| Leilosoc conta ainda com os seus patrocinadores e apoios, marcas que carregam no seu ADN o ciclismo e que pretendem ver a sua marca associada a este desporto.

O 30.º Grande Prémio de Ciclismo JN| Leilosoc conta com as dezoito equipas portuguesas e uma equipa espanhola, num total de 113 ciclistas que discutirão uma acesa disputa pelo pódio.

ETAPAS:

31 de agosto – Prólogo

Gondomar – Gondomar | 1,8 km

Partida 1.º corredor (10h30m) – Av. da Conduta

Chegada (12h32m) – Av. da Conduta

1.ª Etapa

Gondomar – Gaia | 85,8 km

Partida (15h25m) – Gondomar: Av. da Conduta

Chegada (17h38m) – Gaia: Av. D. João II

1 de setembro –2.ª Etapa

Porto – Ovar | 124,5 km

Partida (11h25m) – Porto: Parque Oriental da cidade (Pavilhão Gimnodesportivo “O Lagarteiro”)

Chegada (14h36m) – Ovar: Av. da Régua

2 de setembro – 3.ª Etapa

Crono escalada Santo Tirso – Nª Senhora da Assunção | 7,4 km

Partida 1.º corredor (14h30m) – Av. Unisco Godiniz

Chegada (16h44m) – N.ª Sra. Assunção

3 de setembro – 4.ª Etapa

Vila Real – Vila Real | 149,5 km

Partida (11h25m) – Av. Aureliano Barrigas

Chegada (15h14m) – Av. Aureliano Barrigas

4 de setembro – 5.ª Etapa

Valongo – Valongo | 132,2 km

Partida (11h25m) – Av. 5 de outubro

Chegada (14h48m) – Av. 5 de outubro

5 de setembro – 6.ª Etapa

Vila Nova de Gaia – Viana do Castelo | 178,5 km

Partida (11h25m) – Gaia: Av. D. João II

Chegada (15h57m) – Viana do Castelo – Praia Norte / Observatório Litoral Norte