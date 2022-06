31.925 veículos fiscalizados durante a Campanha “Ao volante, o telemóvel pode esperar”

A Campanha de Segurança Rodoviária “Ao volante, o telemóvel pode esperar”, da responsabilidade da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), da Guarda Nacional Republicana (GNR) e da Polícia de Segurança Pública (PSP), decorreu nos dias 24 a 30 de maio e teve como objetivo alertar os condutores para as graves consequências do manuseamento do telemóvel durante a condução.

Durante as operações das Forças de Segurança, realizadas entre os dias 24 e 30 de maio, foram fiscalizados presencialmente em Portugal 31.925 veículos, tendo sido registado um total de 9.657 infrações, das quais 859 relativas ao manuseamento do telemóvel durante a condução.

No período da campanha, de 24 a 30 de maio de 2022, registou-se um total de 2.437 acidentes, de que resultaram 12 vítimas mortais, 53 feridos graves e 730 feridos leves. As 12 vítimas mortais, 11 do sexo masculino, tinham idades entre 18 e 85 anos.

Os acidentes ocorreram nos distritos de Vila Real, Porto, Guarda (2), Castelo Branco, Aveiro (4), Évora, Faro e na Ilha Terceira. Destes acidentes, 8 foram despistes (4 veículos ligeiros, 3 motociclos e 1 veículo agrícola), 3 resultaram de colisões (envolvendo 5 veículos ligeiros e 1 motociclo) e 1 foi um atropelamento por um veículo ligeiro (na faixa de rodagem, à noite).

Relativamente ao período homólogo de 2021, verificaram-se mais 86 acidentes, mais 5 vítimas mortais, mais 12 feridos graves e mais 26 feridos leves.

Com esta campanha, foi dado mais um passo para o envolvimento dos condutores no desígnio de tornar a segurança rodoviária uma prioridade de todos.