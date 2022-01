315.785 portugueses vão votar antecipadamente neste domingo

O número total de cidadãos eleitores que se inscreveram para votar no voto antecipado em mobilidade é de 315.785.

Recorda-se que os eleitores que tenham feito a sua inscrição no voto antecipado em mobilidade podem sempre votar no dia 30, caso não exerçam o seu direito de voto no dia 23.

O Ministério da Administração Interna reforça o apelo a todos para o rigoroso cumprimento das normas de segurança sanitária durante o exercício de voto, nomeadamente: utilização de caneta própria; utilização de máscara; distanciamento social e higienização das mãos.

No dia 23, deve dirigir-se à mesa indicada após o registo. Primeiro, verifique o local e secção de voto: