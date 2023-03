365 dias de Centro Académico Clínico de Trás-os-Montes e Alto Douro

No passado dia 25, cumpriu-se um ano desde a aprovação oficial do Centro Académico Clínico de Trás-os-Montes e Alto Douro (CACTMAD) – Professor Doutor Nuno Grande, um projeto que prescreve a integração do Ensino, da Investigação e da Rede Assistencial como a melhor terapêutica para os cuidados de saúde da região Norte.

“O CACTMAD assenta em ideias bem claras sobre as respostas a dar a necessidades concretas de saúde e de ensino, já muito bem diagnosticadas. É, cada vez mais, a prova real e concreta de que só podemos fazer acontecer quando o poder político dá ouvidos à ciência e aos territórios”, afirma o reitor da UTAD, Emídio Gomes.

A prevenção da doença, a simulação, a automação e a telemetria em Medicina, a Medicina Personalizada e de Precisão, os Cuidados Continuados e Paliativos, bem como as Zoonoses serão as cinco áreas-chave do CACTMAD.

Assente na filosofia ‘one health’, que integra a saúde humana, animal e ambiental, o CACTMAD vai implicar o trabalho colaborativo de profissionais da área da saúde, do ensino e da investigação científica.

O CACTMAD vai estar ao serviço de uma região com quase 400 mil habitantes, distribuídos por uma área geográfica de mais de 13 mil km2. Face aos elevados índices de envelhecimento e perante uma taxa de renovação populacional negativa, esta é “a solução de futuro” para prestar melhores cuidados de saúde às populações.

Um ano volvido desde a publicação da portaria em Diário da República, o CACTMAD é “um projeto de grande importância para a região e para o País, que tem vindo a ser preparado com muito cuidado e no qual se depositam muitas e legítimas expectativas”.

“Em pleno funcionamento, será uma oportunidade-chave para que as políticas de coesão territorial sejam concretizadas de forma visível e possam ser sentidas, de forma concreta, pelas populações”, acrescenta António Ferreira, que preside à Direção do CACTMAD.

O Centro Académico Clínico de Trás-os-Montes e Alto Douro é promovido pelo consórcio fundado pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) e pelo Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD), em conjunto com os Agrupamentos de Centros de Saúde (ACeS) Douro I – Marão Douro Norte, Alto Trás-os-Montes – Alto Tâmega e Barroso e Douro II – Douro Sul (que abrangem um total de 24 centros de saúde).

GC UTAD