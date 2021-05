3ª Edição do Concurso de Ideias “Empreender no Alto Tâmega” promovida pela CIMAT

O Concurso de Ideias “Empreender no Alto Tâmega” está de volta. A fase para apresentação de candidaturas iniciou no passado dia 17 de maio e terminará no dia 30 de junho.

As edições anteriores (2018 e 2019) do Concurso de Ideias “Empreender no Alto Tâmega” foram um sucesso e prova disso é o lançamento da 3ª edição, promovida pela Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega (CIMAT), em parceria com a EHATB – Empreendimentos Hidroelétricos do Alto Tâmega e Barroso.

A situação pandémica, que marcou o ano de 2020, impossibilitou a realização do Concurso de Ideias nesse ano, mas tendo em conta a importância que esta iniciativa tem na criação de dinâmicas empreendedoras no Alto Tâmega, considerou-se importante retomá-la logo quanto possível.

Esta iniciativa visa, sobretudo, capacitar pessoas, ou seja, tentar que elas façam o percurso que nem sempre é fácil. Ou seja, de que forma é que poderei ser ajudado para que a minha ideia seja transformada num plano de negócio e, depois, consubstanciada com um projeto de negócio que permita ter uma atividade económica dentro do Alto Tâmega.

Podem candidatar-se cidadãos com 12º ano ou mais, de forma individual ou em grupo, em qualquer situação profissional, que pretendam explorar uma ideia de negócio no Alto Tâmega.

O concurso tem 2 fases. Uma primeira que decorre até 30 de junho, onde os cidadãos que entenderem podem descrever a sua ideia de uma forma minimalista, usando o formulário para o efeito presente na página da CIMAT, sendo que depois um júri irá fazer uma seleção das 20 melhores ideias com potencial de se poder transformar em projetos de negócio. Numa segunda fase, às 20 melhores ideias e aos seus promotores será oferecida uma capacitação que vai decorrer entre setembro e final de novembro. Nessa capacitação vão estar com uma equipa de consultores para ajudarem essas pessoas a desenharem um projeto de negócio baseado na sua ideia.

Os interessados em saber mais sobre este concurso poderão consultar toda a informação disponível em https://cimat.pt/3a-edicao-do-concurso-de-ideias-empreender-no-alto-tamega.