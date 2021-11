4 milhões de euros para habitação social em Santa Marta de Penaguião

Santa Marta de Penaguião vê aprovada a sua candidatura à Estratégia Local de Habitação

Depois de Santa Marta de Penaguião ter recebido a entrega simbólica da “primeira pedra” para a construção e implementação de respostas mais eficazes e eficientes no acesso a uma habitação digna, o Município recebeu também com alegria e orgulho a notícia da aprovação da sua candidatura à Estratégia Local de Habitação.

4.800.635,00 milhões de euros serão investidos em Santa Marta de Penaguião e irão permitir soluções habitacionais para as famílias penaguienses que não possuem habitações condignas. Em colaboração com o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU), a autarquia irá para apoiar a reabilitação e construção de novos focos habitacionais.

De salvaguardar que à elaboração da Estratégia Local de Habitação antecedeu um levantamento das necessidades articulado em colaboração com as juntas de freguesia, um documento enquadrador das necessidades e das potenciais soluções em matéria de acesso à habitação adequada e capaz de dar resposta às necessidades dos atuais e dos potenciais residentes do concelho de Santa Marta de Penaguião.