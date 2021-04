Os 47 anos do 25 de Abril, a “revolução dos cravos”, foram assinalados nos Paços do Concelho do Município de Santa Marta de Penaguião com o ato protocolar do Hastear de Bandeiras.

Dada à atual situação de pandemia, a cerimónia contou com um número reduzido de convidados, não deixando assim de assinalar esta data importante para a Democracia e Liberdade de Portugal.