48 anos do 25 de Abril assinalados no Peso da Régua

Peso da Régua assinalou os 48 anos que decorreram após a revolução de abril de 1974. O programa teve início com o hastear da bandeira no largo 25 de Abril, seguido do hastear da bandeira na Praça do Município e sessão solene. Na receção oficial aos convidados para a sessão comemorativa, o grupo Violeta interpretou temas intemporais relacionados com o espírito de abril.

Emídio Gomes, Reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, foi o orador convidado para a sessão comemorativa dos 48 anos de abril. Sob o tema O Douro, a Democracia e os Desafios da Inovação, o Reitor da UTAD destacou a importância do poder autárquico no desenvolvimento dos territórios e no apoio direto às pessoas, por forma a garantir-lhes as condições de vida a que têm direito.

Segundo o Reitor, “as cidades, vilas e aldeias modernizaram-se a todos os níveis, com padrões de dignidade próprios de uma sociedade moderna. Escolas, estradas municipais, equipamentos sociais e desportivos, redes de água, eletricidade, saneamento e espaços públicos, tudo foi melhorado em cada dia ao longo das últimas décadas do período posterior ao 25 de abril. Pelo contrário, o poder central foi e é muitas vezes discricionário, privilegiando quase sempre os locais com maior índice de concentração de votos, em detrimento de uma política global para o território. Em muitos casos, como por exemplo na ferrovia, estamos pior hoje do que em 25 de abril de 1974! E isso não é de todo aceitável.”

Em consequência disto, verifica-se uma quebra demográfica acentuada, que conjuga saldos natural e migratório negativos. “No Douro somos hoje menos e mais idosos, pelo que é urgente repensar políticas e modelos de desenvolvimento” alertou Emídio Gomes, sublinhando que “a inovação é o oxigénio da atividade económica e sem esta não haverá fixação de população”.

“O caminho para o futuro é sempre difícil, lento e com dor, como todos percebemos bem por aqui. Com verdade, trabalho e sem ilusões. Mas com uma fé inabalável no mesmo, por somos e seremos Douro”, concluiu Emídio Gomes.

A sessão comemorativa foi presidida por Artur Andrade, Presidente da Assembleia Municipal do Peso da Régua que destacou o fato de a democracia estar consolidada, mas não adquirida, sendo, por isso, um imperativo preservá-la e respeitá-la todos os dias. No contexto das comemorações oficiais do 25 de abril, o Presidente da Assembleia Municipal do Peso da Régua sublinhou a importância do poder democrático local, sem o qual tudo seria muito mais difícil. Reportando-se ao fato de integrar como Deputado a Assembleia da República, em representação de Peso da Régua e do Douro, em defesa intransigente dos interesses de todos, Artur Andrade reafirmou a sua disponibilidade e vontade para continuar a trabalhar, concretamente no âmbito da Comissão Parlamentar da Agricultura e Pescas e, dessa forma, contribuir ativamente para o desbloqueio de dossiers importantes para a região.

José Manuel Gonçalves, Presidente da Câmara Municipal do Peso da Régua voltou a reivindicar que o Interior do país seja tratado com justiça e igualdade, que tal se traduza na representatividade no Governo português, onde Peso da Régua e o Douro estão legitimamente representados por pessoas que continuarão a trabalhar com persistência e a contribuir para a justiça que reivindicamos, por exemplo, em questões fundamentais como a Casa do Douro e a ferrovia.