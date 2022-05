4ª edição de Cenas de Maio arranca no sábado em Boticas

A 4ª edição de Cenas de Maio – Mostra de Teatro de Boticas arranca no próximo sábado, dia 14, com “Raposos”, peça apresentada pelo Teatro de Balugas, Barcelos, estando o encerramento previsto para 4 de junho, com Germinação, um encanto de espectáculo pelo Teatro da Serra de Montemuro.

Entretanto, no fim-de-semana de 20 e 21, serão exibidos dois filmes feitos na nossa terra e a pensar nas virtudes e nas vicissitudes da nossa terra: “O Prazer e o Tédio”, de André Graça Gomes, e “Bostofrio”, de Paulo Carneiro. No dia 28, sábado, o Teatro Fórum Boticas, impulsionador da iniciativa, apresentará “Quem Levou Teus Trinta Ramos?”, espectáculo construído a partir de duas peças de Raul Brandão e uma de Gil Vicente que casam perfeitamente entre si.

As sessões de teatro decorrerão na sede da Junta de Freguesia de Boticas e Granja, enquanto os filmes passarão no Auditório Municipal de Boticas, com a presença dos respectivos realizadores. Tanto num caso como no outro, as entradas são gratuitas.

No fundamental, Cenas de Maio 2022 – IV Mostra de Teatro de Boticas visam animar culturalmente o concelho e devolver aos seus habitantes o gosto do convívio de que foram privados por força de mais de dois anos de pandemia Convid-19. O contexto diz-nos que é tempo de refrescarmos as mentes e os sentidos, de voltarmos a saber de nós e do outro. Neste sentido, o Teatro e o Cinema são, sem dúvida, as formas artísticas que melhor expressam a experiência colectiva que é a vida em sociedade. Este é o caminho, segundo a organização, para se garantir um desenvolvimento humano e ambiental harmónico. Não há verdadeiro desenvolvimento económico e social sem cultura e sem memória.

Cenas de Maio 2022 é, uma vez mais, organizada pela Fórum Boticas – Associação Recreativa e Cultural e conta com o apoio da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia de Boticas.