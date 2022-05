4ª Edição do Douro TGV regressa com “As Tascas da Nossa Terra”

Amanhã, o Douro TGV vai regressar aos Claustros do Ex-Governo Civil, após uma interrupção desde 2019, provocada pela pandemia de Covid-19.

Apesar destes dois anos de pausa, a equipa do Regia-Douro Park não perdeu tempo nem capacidade para organizar um evento que, tal como as edições anteriores, é um marco na agenda do distrito. “Este bano vai ser um modelo um pouco mais curto, vamos optar por não fazer três dias, mas dois. Um dia de debate e o segundo de provas”, explicou Nuno Augusto, presidente do Regia-Douro Park.

“As Tascas da Nossa Terra”

Nesta edição, o evento está subordinado ao tema “As Tascas da Nossa Terra” e, tal como o nome indica, pretende trazer para o centro do debate estes estabelecimentos que são o “núcleo identitário” da região. “O objetivo é, na ótica da gastronomia, do turismo e do. vinho, debater a importância que este tipo de estabelecimentos tem para a região, retirando-lhe o sentido pejorativo dado que são espaços muito próprios, que trazem para a mesa a identidade dos locais onde estão sediados”, frisou o responsável.

Assim, o primeiro dia terá início com a introdução ao tema e ao termo “tascas”, à qual se seguirá a abordagem das tascas no âmbito do turismo, da gastronomia, do vinho e da comunicação, através de debates “informais” que juntarão oradores e assistência.

Segundo Nuno Augusto, o objetivo é identificar o que distingue as tascas relativamente aos outros estabelecimentos, o tipo de vinhos específicos que podemos encontrar nestes espaços, como criar uma identidade própria que possa ser motivo de valorização e encontrar uma estratégia de promoção das mesmas enquanto destino turístico.

Uma Rota com um novo rumo para as tascas

Dentre estes vários momentos, é de sublinhar a apresentação da rota das “Tascas da Nossa Terra”, que consistiu na identificação de aproximadamente 30 tascas da região para as “colocar no mapa”, por forma a promover a sua divulgação e, ao mesmo tempo, facilitar a localização destes estabelecimentos pelas “pessoas de fora”.

…

Notícia completa na Edição nº808.