“5 x ciência às 5” recebeu a Investigadora Ana Pires

Foi na passada quarta-feira, dia vinte e seis de janeiro que tivemos a honra de dinamizar no espaço Miguel Torga – Sabrosa mais uma interessante palestra do ciclo “5 x ciência às 5”, iniciativa resultante da parceria estabelecida entre o Espaço Miguel Torga e o Departamento de Ciências Experimentais do Agrupamento de Escolas Morgado de Mateus.

Desta vez, recebemos a Investigadora Ana Pires que é conhecida por ser a primeira mulher Portuguesa, a receber o diploma de cientista-astronauta reconhecido pela agência Espacial Norte-Americana NASA.

Ana Pires é Engenheira Geotécnica e Geoambiente pelo Instituto Superior de Engenharia do Politécnico do Porto (ISEP), com um mestrado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, e atualmente é investigadora no Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência no Porto (INESC TEC), nas áreas de geotecnologias do mar, recursos geológicos, geomateriais, robótica e espaço.

A palestra com o título “A importância do treino espacial para desenvolver ciência & tecnologia” mostrou-nos que é muito importante conhecer e explorar o universo, para que essas aprendizagens possam ser convertidas em benefícios para a própria humanidade.

Nesta palestra Ana Pires apresentou-se com o seu uniforme do programa de investigação PoSSUM (Ciência Suborbital Polar na Alta Mesosfera) da NASA e do seu robô, falou-nos da sua paixão pela ciência, da necessidade de aprender e desafiar os seus limites, os quais a têm levado a concorrer a projetos internacionais. Esses projetos têm-lhe proporcionado estabelecer parcerias e investigar com grupos interdisciplinares que fazem enriquecer os seus saberes e que muito contribuem para o desenvolvimento da engenharia em Portugal e no Mundo.

Mostrou-nos fotos das experiências únicas que já desenvolveu e que colocam Portugal no mapa espacial, como foi a sua formação que prepara candidatos para voos espaciais suborbitais na empresa Espacial Embry-Riddle Aeronautical University, situada na Flórida. Nessa formação teve simulações de uma missão com fato espacial, voos em aviões acrobáticos para adaptação à Força G e sessões em câmaras hiperbáricas para observar o impacto da hipoxia.

Explicou-nos que tinha medo de andar de avião, de mergulhar, mas que isso não a impediu de desafiar os seus limites e de se colocar à prova, mostrou-nos as suas fragilidades como a foto com saco de vômito, os sintomas da falta de oxigénio, as suas dificuldades físicas e mostrou-nos que tudo é possível com treino e muita força de vontade.

Contou-nos ainda, que está envolvida em projetos apoiados pela Agência Espacial, os quais estão relacionados com Geologia Lunar, que viajou para o Estado do Arizona onde encontrou paisagens semelhantes às da Lua e onde pode utilizar tecnologia para estudo de rochas.

Partilhou um dos seus projetos de mineração subaquática, mostrou-nos um robô desenvolvido pela sua equipa que faz mapeamento de grutas subaquáticas e que poderá ser útil para levar essa tecnologia para o espaço.

No decorrer da sua apresentação, a palestrante incentivou todos os presentes, e principalmente os mais jovens a seguir os seus sonhos, deixando o seu testemunho pessoal como investigadora e como mulher. “O Espaço é de facto para todos. Quem sabe de entre estes jovens aqui presentes não estará o próximo(a) astronauta. (…) O meu objetivo é aprender para desenvolver tecnologia, essa é a minha paixão. Como veem não se desiste, não há que ter medo de tentar e aprender cada vez mais. Deixo uma mensagem principalmente aos mais jovens, que de facto não existem limites para o que conseguimos fazer, não existem limites para o que uma mulher consegue fazer”, disse.

No final encantou todos os presentes com o seu robô, que fez uma demonstração de uma dança de relaxamento Tai Chi.

A equipa do «5X ciência às 5»