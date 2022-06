51º Aniversário dos Bombeiros de Boticas

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Boticas comemorou, no passado domingo, dia 5 de junho, o seu 51º Aniversário, num dia de festa não só para a instituição, mas também para todo o Concelho, que pôde celebrar a data festiva depois do interregno de dois anos devido à pandemia de Covid-19.

Numa cerimónia simples, mas com um grande simbolismo e uma grande participação da população do Concelho, as festividades tiveram início, como habitualmente, com o hastear da bandeira, ao som do Hino Nacional, seguida da romagem aos cemitérios de Boticas, Granja e Sapiãos, em homenagem e reconhecimento a bombeiros e dirigentes já falecidos.

Seguiu-se a formatura na parada e a “revista” à formatura pelo Presidente da Câmara, contando ainda com a participação da Fanfarra dos Bombeiros da Cruz Branca – Vila Real. Ainda na parada realizou-se a cerimónia de Promoções e Condecorações aos Bombeiros com mais de 5, 10, 15, 20 e 25 anos ao serviço dos Bombeiros Voluntários de Boticas.

Sem tempo a perder, seguiu-se a sessão solene no salão nobre do quartel, na qual estiveram representadas várias entidades e instituições locais, regionais e nacionais, bem como familiares, amigos e sócios da Associação Humanitária.

A sessão solene contou com intervenções do Comandante dos Bombeiros Voluntários de Boticas, Carlos Gomes, do 2º Comandante Operacional Distrital de Vila Real, Artur Mota, do Presidente da Federação Distrital dos Bombeiros de Vila Real, comandante Rui Lopes, do representante da Liga dos Bombeiros Portugueses, Nuno Chaves, e, naturalmente, do Presidente da Câmara Municipal de Boticas e da Direção da AHBVB, Fernando Queiroga.

No decorrer da cerimónia foram ainda homenageados o Comandante Carlos Gomes, o Sub-chefe Artur Monteiro, o Bombeiro de 1ª Aníbal Silva, os Bombeiros de 2ª Arsénio Pinho e Mário Fernandes, e o Bombeiro de 3ª José Pedro Dias, a quem foi atribuída a Medalha de Dedicação e Altruísmo da Liga dos Bombeiros Portugueses, pelos mais de 30 anos ao serviço dos Bombeiros, desempenhado com zelo, abnegação, dedicação à causa e pela prática de serviços distintos que contribuíram, com notável evidência, para o engrandecimento e prestígio da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Boticas e dos Bombeiros de Portugal.

Igualmente pela prática de serviços distintos, que contribuíram para o engrandecimento e prestígio da causa dos Bombeiros Portugueses e como reconhecimento pela entrega, dedicação, abnegação e espírito solidário, sob proposta da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Boticas, a Liga dos Bombeiros Portugueses atribui a “Medalha de Serviços Distintos” – Grau Ouro – ao Fundador e ex-diretor da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Boticas, Carmim Osvaldo Gonçalves, num momento vivido com grande emoção por todos os presentes.

Mas, o ponto alto das condecorações acabou por ser a atribuição do Crachá de Ouro da Liga dos Bombeiros Portugueses ao Presidente da Câmara e Presidente da AHBVB, Fernando Queiroga, para surpresa do próprio, como reconhecimento pela prática de atos e serviços relevantes de inquestionável contributo para a dignificação da Causa dos Bombeiros, afirmando-se como um acérrimo embaixador dos Bombeiros, na sua defesa e valorização, não só através das posições públicas assumidas, mas também no apoio que tem dado tanto a nível financeiro como institucional, assumindo funções determinantes na Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Boticas, na Federação dos Bombeiros do Distrito de Vila Real, na Liga dos Bombeiros Portugueses e na Comissão Distrital de Proteção Civil onde, em particular durante o período mais complexo da Pandemia, em que teve uma missão decisiva na sensibilização de todos os autarcas do Distrito para o papel dos Bombeiros e para a necessidade do apoio que os Municípios deviam dar às Associações e considerando ainda que a sua vida está intimamente ligada aos Bombeiros desde o ano de 1984, quando ingressou no Quadro Ativo, como Bombeiro Voluntário de carreira, que desempenhou com elevado zelo até 2009, chegando mais tarde a dirigente, tendo uma entrega notável e percurso exemplar durante 38 anos ininterruptos.

A entrega da condecoração mereceu uma ruidosa ovação de todos os presentes, que aplaudiram de pé em reconhecimento pela justiça da mesma, que lhe foi imposta pelo seu pai, Alfredo Queiroga.

Visivelmente emocionado, Fernando Queiroga não escondeu a emoção causada pela surpresa da homenagem, referindo-se a esta condecoração como pertencendo “a todos os bombeiros botiquenses e aos dirigentes” que o têm acompanhado nos Órgãos Sociais da AHBV. Mais do que individualizar, o autarca preferiu destacar “o trabalho exemplar que os homens e as mulheres desta corporação prestam às populações durante todo o ano”, referindo ainda que “é gratificante ver a união e companheirismo que existe entre todos”, aproveitando, contudo, a ocasião para manifestar manifestar a sua “preocupação pelos meses difíceis que se aproximam, n um verão que se prevê muito quente e seco, criando um cenário propício aos incêndios rurais, que irá exigir muito dos bombeiros, apelando à sua união e solidariedade para fazer face “às contrariedades que teremos que enfrentar”.

Terminada a sessão solene seguiu-se a Missa comemorativa na igreja de Nossa Senhora da Livração, no final da qual foram benzidas três novas ambulâncias de transporte de doentes não urgentes, a que se seguiu o tradicional desfile apeado e motorizado, com a imposição de uma coroa de flores na Rotunda de homenagem ao Bombeiro (no Largo Conde de Vila Real).

O programa festivo culminou com a realização de um almoço comemorativo no Pavilhão Multiusos, onde participaram bombeiros, dirigentes, familiares e representantes das entidades convidadas.

GC CM de Boticas