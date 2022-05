Nos dias 13, 14 e 15 de maio, o Pavilhão dos Desportos, em Vila Real, encheu-se de gente para a 5ª edição da Convenção de Fitness de Vila Real, um evento que acompanha as últimas tendências do mundo do fitness que, a cada ano que passa, ganha mais seguidores.

O Município de Vila Real agradece a todos os participantes, ginásios e academias envolvidos, mantendo-se sempre atento às novas dinâmicas de massas relacionadas com a atividade física e o desporto em geral.