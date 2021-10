6.º Portugal de Lés-a-Lés Off-Road: percurso exigente de Montalegre à Covilhã

Sorrisos empoeirados, mas brilhantes na chegada à Covilhã marcaram o final da 1.ª etapa do 6.º Portugal de Lés-a-Lés Off-Road, depois de 326 quilómetros muito exigentes desde Montalegre, com partida no sábado passado.

Um dia pleno de sobe e desce, deixando para trás as serranias do Barroso rumo à Serra da Estrela, que apelou à capacidade técnica e física dos participantes, exponenciando o caráter aventureiro do evento organizado pela Federação de Motociclismo de Portugal. Jornada de contrastes que começou com o nevoeiro e alguma chuva miudinha a encobrir a espetacularidade da travessia transmontana até Vila Real para, na passagem pela antiga linha de comboio do Corgo até à Régua, surgir o sol que haveria de acompanhar a caravana até final da jornada.

Morrinha matinal que teve o condão de aplacar o previsível pó, facilitando a transposição de duas subidas mais íngremes logo nos quilómetros iniciais, forma de aquecer os músculos antes da passagem pela albufeira criada no rio Rabagão pela barragem de Pisões. Com muito menos água que o esperado foi, ainda assim, ponto marcante na tirada, tal como na memória ficará o ar místico conferido pelo nevoeiro em algumas zonas onde sobrevivem castanheiros, carvalhos e outras árvores seculares. ‘Perdeu-se’ o vale da Samardã ‘ganhou-se’ a paisagem do Alto Douro Vinhateiro que a UNESCO nomeou Património da Humanidade, rumo à Régua onde os amadores do Lés-a-Lés se cruzaram com os ‘prós’ na prova do Campeonato Nacional de Enduro

Claro que, porque a tradição é para ser mantida, não faltaram algumas zonas de maior dificuldade nas escarpas durienses, obrigando a trabalhos forçados e muito concentração para passar pelos trilhos mais técnicos. Local onde, contrariando todas as expetativas, as afoitas Vespa’s ou até uma pequeníssima Brixton passaram sem problemas, ao contrário de motos de outro gabarito. Exigências técnicas e físicas que vão continuar na 2.ª etapa, entre a Covilhã e Borba, com 307 quilómetros e passagens bem contrastantes nas paisagens dos eucaliptais do centro do País e a beleza do Parque Natural da Serra de São Mamede.

Aventura partiu de Montalegre

O entusiasmo gerado em redor do evento levado a cabo pela Federação de Motociclismo de Portugal atraiu centenas de motociclistas ávidos de aventura e descoberta, não só portugueses como muitos estrangeiros. Do grande contingente espanhol aos vários ingleses, passando por motociclistas oriundos de França, Bélgica, Alemanha ou Suíça. Caravana internacional que se prepara para ir até Lagoa, depois da paragem também em Borba, no final da segunda etapa, em percursos fora-de-estrada. Ocasião ímpar para apreciar as mudanças da paisagem lusitana, das agrestes Terras de Barroso às veraneantes praias algarvias, passando pela Serra da Estrela e as inevitáveis planícies alentejanas.

Quase mil quilómetros para cumprir em ritmo de diversão, por motos de todas as cilindradas, das grandes BMW R1200 GS ou KTM Adventure 1290 às pequenas AJP, Macal ou Zundapp, todas de 50 cc, passando pelo grande pelotão de Yamaha Teneré 700 e Honda CRF1100 Africa Twin bem como muitas ligeiras máquinas enduristas. E com condutores de todos os níveis, incluindo os reformados dakarianos, António Lopes, Bernardo Villar, Miguel Farrajota ou Rodrigo Amaral. Que, apostados apenas em divertir-se com os amigos, continuarão seguramente a mostrar capacidades de condução muito acima da média tantos nos belíssimos estradões como em algumas passagens mais técnicas ao longo das três etapas.