6ª Edição do Festival Pitoresco arranca hoje

O Pitoresco, festival de street arte de Vila Real que tem vindo a colorir e a animar as ruas da cidade, arrancou esta tarde e irá prolongar-se ao longo do fim de semana, com exposições, oficinas e a criação de quatro murais.

De facto, este ano, os artistas Sojo, Ruído, Wooder e Adamastor vão marcar a cidade com temáticas subordinadas “imaginário transmontano”, o que é Vila Real para os artistas e a tradição da vindima.

“Este ano surgirão quatro novos murais, na galeria de céu aberto da nossa cidade, perfazendo um total de 34 trabalhos, com forte ligação às tradições e cultura de Vila Real e da região transmontana”, salientou o presidente da Câmara Municipal de Vila Real, Rui Santos.

De entre os eventos que preenchem a agenda do festival, destacam-se o 10º Festival de Estátuas Vivas, no sábado, das 15h30 às 18h00, em que será realizado um roteiro com o público.

As novidades, este ano, são a exposição “6 anos Pitoresco”, que agrupa os trabalhos realizados nas edições anteriores e a Intsralação “A-Temporal”, em que uma estátua viva fará a sua performance e um artista de street art registará o momento em tempo real.

No que diz respeito aos workshops, o primeiro será “Preencher Vazios”, este sábado, no Museu da Vila Velha, das 15h às 17; e o segundo, “Ro-Da: A Pottery Experience”, está marcado para domingo, no mesmo local, das 14h30 às 17h.

Recorde-se que o Pitoresco é um festival de street art inclusivo, gratuito e aberto à comunidade, organizado pela Instantes Mutantes, em parceria com a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia de Vila Real.