6º edição do Ciclo de Seminários Ribat-On “Chaves e os Primeiros Livros Impressos em Língua Portuguesa”

O Município de Chaves vai dinamizar, no próximo dia 14 de dezembro, a 6º edição do Ciclo de Seminários Ribat-On, com a temática “Chaves e os Primeiros Livros Impressos em Língua Portuguesa”, pelas 17h00, na Sala Multiusos da Biblioteca Municipal de Chaves.

O seminário conta com a colaboração de José Barbosa Machado, Professor Auxiliar com Agregação da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e de Ana Virgínia Pinheiro, Bibliotecária e Professora adjunta da Escola de Biblioteconomia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro.

A participação é gratuita, mas carece de registo, através do formulário disponível em https://bit.ly/RIBATON_06.

O ciclo de Seminários RIBAT – ON é uma iniciativa da Rede Intermunicipal de Bibliotecas do Alto Tâmega, em parceria com a Rede Casas do Conhecimento, que visa motivar a cooperação territorial e o trabalho em rede, promover a partilha e o debate de temáticas de interesse para os cidadãos, divulgar a importância das Biblioteca Públicas como “portal de acesso local ao conhecimento” e fomentar a partilha de boas práticas, entre diferentes agentes culturais do território.

No espaço de realização do evento serão implementadas as medidas de proteção da saúde pública em vigor e o acesso do público tem como obrigatoriedade a apresentação de Certificado Digital COVID ou comprovativo de realização laboratorial de teste com resultado negativo.

Os menores de 12 anos estão dispensados do certificado e comprovativos referidos.