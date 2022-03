700 atletas na quinta edição do Montalegre Urban Fit

700 atletas participaram na quinta edição do Montalegre Urban Fit, evento desportivo que contou para o Campeonato Nacional de Corridas de Obstáculos. Com partida na Praça do Município e meta no pavilhão desportivo de Montalegre, a prova juntou concorrentes das mais variadas partes do país bem como de Espanha.

Uma vez mais, estivemos perante um evento de grande espetacularidade oferecendo momentos de “cortar a respiração” para os amantes do desporto de natureza.

Recorde-se que estamos a falar de uma prova que combina corrida com obstáculos urbanos, organizada pela empresa Urban Fit Race e que contou com o apoio, entre outros, do município de Montalegre.