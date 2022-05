7ª edição da Rampa de Santa Marta na estrada a 11 e 12 de junho

Decorreu, no dia 19 de maio, a apresentação da 7ª edição da Rampa SANTA MARTA D’Ouro.

A rampa que já é carinhosamente apelidada de “nossa rampa” por todos os pilotos e organização irá decorrer nos dias 11 e 12 de junho entre as vinhas penaguienses. Uma organização do Clube Automóvel da Régua com o apoio do Município de Santa Marta de Penaguião, a prova que conta para o Campeonato de Portugal de Montanha promete atrair mais uma vez todos os amantes deste desporto automóvel.

De salientar que, anualmente, a Rampa SANTA MARTA conta com um alargado número de parceiros e apoiantes, todos empenhados em dar continuidade e cada vez mais credibilidade e prestígio à prova.

O vídeo promocional para 2022 foi apresentado a todos os presentes e divulgado nas redes sociais tendo mais uma vez captado as atenções pelo seu carácter diferenciador.

Nos discursos, Manuel António Sousa, Presidente do Clube Automóvel da Régua (CAR), salientou a boa parceria existente entre o CAR e o Município penaguiense que, e nas palavras do referido “sempre se mostrou recetivo a todos os pedidos de melhoramento pedidos para a realização da prova”. Quanto aos pilotos “o agrado que todos sentem ao participar na Rampa SANTA MARTA, é o mais visível.”

Joaquim Teixeira, piloto e Presidente da APPAM – Associação Portuguesa de Pilotos de Automóveis de Montanha destacou a organização da Rampa SANTA MARTA e a configuração do seu traçado, tendo sugerido algumas alterações no mesmo para as próximas edições como forma de tornar a prova ainda mais competitiva.

Já Nuno Guimarães, piloto, que esteve presente desde a 1ª edição da Rampa SANTA MARTA destacou a excelente receção que o Município e os penaguienses dão a todos os pilotos, recordou as rampas anteriores e frisou que as melhorias efetuadas na pista ao longo das edições são uma mais valia para todos.

Para finalizar, Luís Machado, Presidente do Município de Santa Marta de Penaguião mostrou-se muito motivado e convicto de que esta edição será mais uma vez uma prova nacional de excelência, uma “rampa de pessoas” que já é muito acarinhada pelos penaguienses. Salientou ainda que o município continua sempre recetivo a melhorar o traçado, mas que o investimento deve ser justificável e ser sinónimo de um compromisso para a continuidade do Campeonato Nacional em Santa Marta de Penaguião.

O autarca deixou ainda uma palavra de agradecimento a todos os fiscais de pista, observadores, bombeiros voluntários, GNR e aos inúmeros colaboradores na organização, quer na sua preparação, quer na montagem e no fim-de-semana da prova, desejando igualmente a todos muito sucesso desportivo nesta 7ª Rampa SANTA MARTA.