82ª Volta a Portugal chega a Mondim de Basto a 14 de agosto

A 82ª Volta a Portugal Santander regressa à estrada e chega a Mondim de Basto no penúltimo dia de prova, sábado, 14 de agosto.

A nona e penúltima etapa vai ligar Boticas a Mondim de Basto e os corredores terão de percorrer 145,5 quilómetros, tendo pela frente dois Prémios de Montanha de 1ª categoria, sendo o último na tão carismática subida à Senhora da Graça.

Os ciclistas entrarão no território de Mondim de Basto pelo Alto do Velão e irão percorrer 60 km dentro do concelho, com passagem pelo centro das aldeias de Ermelo, Fervença e Barreiro.

Durante todo o dia e até à transmissão da etapa, a RTP estará em direto de Mondim de Basto com o programa Há Volta, onde será dado destaque aos produtos, às tradições, aos projetos e às gentes de Mondim.

Um investimento que a autarquia considera ser muito relevante para a promoção do território e para a dinamização da economia local.

Com todos os cuidados de higiene e segurança, desfrute da mítica etapa rainha da Volta a Portugal em Bicicleta!