8ª edição do infowineforum divulgou conhecimento científico de empresas ligadas à vitivinicultura

Terminou a 8ª edição do infowineforum – More, Better, Greener. Realizado a 25 e 26 de maio no Teatro de Vila Real, este certame em formato híbrido foi além de todas as expectativas.

Com presenças no grande auditório e online distribuídas por mais de cinco países, o evento atingiu, mais uma vez, o seu objetivo de divulgar conhecimento científico e investigação produzida por empresas e instituições ligadas ao sector vitivinícola mundial, bem como suscitar uma reflexão aprofundada sobre a gestão de recursos humanos neste setor.

Além das temáticas tradicionais diretamente ligadas à vinha, enologia e sustentabilidade, este ano o infowineforum incluiu outras mais abrangentes, entre elas enoturismo, mercados & tendências, inteligência tecnológica e soft skills, alargando assim o leque de interesses e atingindo um novo público.

A música encerrou sempre os trabalhos diários, dando palco à vertente artística de protagonistas do mundo dos vinhos.

Leonor Santos, fundadora da VINIDEAs Portugal, empresa organizadora do evento, fez uma análise final: “A concretização deste infowineforum prometia ser um desafio exigente, mas com coragem, resiliência e entreajuda da equipa e da comissão organizadora, conseguimos criar um evento com os pés no futuro.”