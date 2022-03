Decorreu no passado dia 16 de março de 2022 a 94ª Assembleia do Conselho de Presbíteros da Diocese de Vila Real. Teve como ponto central de agenda a reflexão da questão da sinodalidade em resposta à solicitação do documento preparatório do Sínodo dos bispos: “dos organismos de participação das Igrejas particulares, especialmente do Conselho presbiteral” (Cf. Documento Preparatório 31).

Na introdução aos trabalhos, o Senhor Bispo, D. António Augusto Azevedo, referiu-se ao processo sinodal como uma oportunidade de renovação, sendo expressões sinodais como a participação, comunhão e missão, centrais no entender deste processo. E o Conselho de Presbíteros deve também, como organismo de participação da diocese, fazer o seu processo, não se alheando da consciência de caminharmos juntos, como momento de encontro, de diálogo, em torno de decisões a serem tomadas e discernidas.

Os conselheiros, na sua partilha, tiveram quatro núcleos temáticos a orientar a reflexão: companheiros de viagem; o ouvir; dialogar na Igreja e sociedade; e autoridade e participação. Ressaltou a necessidade de desenvolver na Igreja uma cultura de encontro e diálogo que começa na capacidade de ouvir a todos, clero e leigos, os que se sentem dentro e os que se consideram fora da Igreja. bem como fortalecer o sentido de comunhão, de comunidade e de diocese como Igreja local. O processo na diocese está a decorrer com muito empenho, desde as pequenas comunidades, paróquias, arciprestados, secretariados, movimentos e conselhos de participação diocesanos, havendo também uma boa participação nos inquéritos on-line.

Também se abordaram questões referentes à celebração do Centenário da Diocese, ao tempo de Pós-pandemia e, nesta guerra na Ucrânia, como nos organizarmos no acolhimento a refugiados e ajuda àquele povo em sofrimento.

O Senhor Bispo terminou o encontro com um agradecimento aos conselheiros presentes, relembrando que a próxima assembleia será no dia 25 de maio de 2022.

Secretariado Permanente do Conselho de Presbíteros