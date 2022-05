9º Passeio BTT/Caminhada – Forças e Serviços de Segurança do Distrito de Vila Real

O Clube “BTT Verde e Azul”, constituído por militares do Comando Territorial de Vila Real da Guarda Nacional Republicana (GNR), à semelhança de anos anteriores, vai levar avante, o 9º Passeio BTT/Caminhada das Forças e Serviços de Segurança do Distrito de Vila Real, que se realizará no próximo dia 01 de junho.

Coincidente com o Dia Mundial da Criança, e assente, que a organização do evento recai maioritariamente num pilar de cariz solidário, parte do valor da inscrição, irá reverter a favor de uma instituição de apoio a crianças desfavorecidas, e/ou, em situações vulneráveis.

O percurso para o passeio de BTT, este ano, será diferenciado numa extensão com cerca de 40 km (dificuldade média), sendo a caminhada, realizada nos passadiços do Rio Corgo num prolongamento com cerca de 10 km.

Serão providenciados banhos, e lavagens para as bicicletas, bem como, servido almoço/convívio a todos os participantes e entidades convidadas.

As inscrições encontram-se abertas, embora limitadas a número de participantes, podendo ser efetuadas na Secretaria do Comando da GNR de Vila Real, ou diretamente no blog do Clube: http://bttverdeeazul.blogspot.pt/