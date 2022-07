Projeto (Re)para entregou eletrodomésticos reparados a famílias de Vila Real

Cumprindo a máxima “Pensar global, agir local” as alunas Jéssica Nunes e Clara Costa, finalistas do 12.º ano do curso de Técnico de Apoio Profissional e de Apoio à Comunidade da Escola Secundária de S. Pedro, levaram a cabo um interessante projeto de intervenção social com preocupações ambientais, que consistiu em recolher pequenos eletrodomésticos e brinquedos elétricos danificados, repará-los na oficina da Escola ao longo do ano letivo e distribuí-los no final por famílias carenciadas, no âmbito da sua PAP (prova de aptidão profissional).

O projeto envolveu a Escola, com professores e colegas a colaborarem na recolha e nas reparações, a Câmara Municipal que, através do pelouro da Ação Social e Igualdade, sinalizou as famílias, a Cáritas Diocesana, que através do Projeto Mais Social organizou a atividade de atribuição dos bens, assim como toda a Comunidade.

Numa cerimónia emotiva, que contou com a presença da Vereadora Mara Minhava, foram entregues às famílias sinalizadas os brinquedos e diversos eletrodomésticos devidamente funcionais, desde micro-ondas, fervedores, varinhas-mágicas, torradeiras, ferros de engomar e até aspiradores.

Enaltecendo o espírito ambiental e social do projeto e o seu resultado final, Mara Minhava parabenizou as alunas e desafiou a Escola a prosseguir com o mesmo, manifestando a disponibilidade do Município de Vila Real e do Projeto Mais Social em continuarem a apoiar esta iniciativa.

GC CMVR