Peso da Régua: GNR apreende três motociclos por viciação

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Destacamento de Trânsito de Vila Real, apreendeu três motociclos com sinais evidentes de crime de viciação do número de identificação de veículo (VIN), na localidade de Peso da Régua.

No âmbito de uma denúncia, foi feita fiscalização aos cerca de 150 motociclos que iriam participar na etapa do Campeonato Nacional de Enduro, realizada no Peso da Régua. Desta fiscalização, foram detetados veículos com alteração/falsificação do número de chassis, tendo sido apreendidos três motociclos que iriam participar na prova.

Na sequência das diligências levadas a cabo pelos militares do Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação (NICAV) do Destacamento de Trânsito de Vila Real, foi possível identificar três pessoas com idades compreendidas entre os 27 e os 55 anos, por suspeita do crime de falsificação de documento autêntico.

Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial do Peso da Régua.

Esta ação contou com a colaboração do Destacamento Territorial do Peso da Régua.

O VIN, também conhecido como número de chassi, é o ADN do veículo e representa um código de 17 dígitos composto por números e letras que identifica e carateriza o veículo e o seu fabricante de forma única.