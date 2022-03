A caminhada sinodal da Igreja é tema do encontro nacional de catequese em Vila Real

O encontro nacional de catequese realiza-se em Vila Real, de 05 a 08 de abril, e tem como tema “Igreja em Sínodo: Catequese COM itinerário(s)”.

“A Igreja abre-se ao ‘Agora de Deus’ – Sinodalidade e desafios pastorais”, pelo padre Sérgio Leal, pároco in solidum na Diocese do Porto, prefeito do Seminário Maior do Porto, é o tema da primeira conferência desta iniciativa promovida pelo Secretariado Nacional da Educação Cristã, lê-se no programa enviado à Agência ECCLESIA.

O padre Ricardo Conceição, pároco na Diocese de Santarém e diretor diocesano da pastoral juvenil e ensino superior, vai falar sobre «Adolescências e juventudes: o anúncio para (e com) todos numa perspetiva catequética» e o padre jesuíta Carlos Carneiro aborda a temática «Vocação no Tempo de Deus e do Humano”: (re)leitura do Itinerário Catequético», refere.

No encontro nacional de catequese realizam-se também trabalhos de grupo entre os participantes.

LFS

Fonte: Agência ECCLESIA