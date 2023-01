“A Casa da Cerâmica” vence concurso “Montras de Natal” em Lamego

A loja “A Casa da Cerâmica” é a grande vencedora do Concurso “Montras de Natal” que a Câmara Municipal de Lamego promoveu durante a quadra natalícia e que contou com a participação de 115 estabelecimentos comerciais. No mesmo evento, a montra da “Moto S. João” arrebatou o segundo lugar e a “Chuva de Prata” a terceira posição.

Para a avaliação das montras a concurso, o júri teve em consideração vários critérios, nomeadamente a adequação ao tema, a harmonia e estética de conjunto, a originalidade/ criatividade, as cores e materiais utilizados e a iluminação. Este ano, a autarquia atribui, pela primeira vez, prémios aos dez primeiros classificados. Todos os lojistas também recebem um prémio de participação no valor de 50€.

O Vereador das Atividades Económicas e Urbanismo da Câmara Municipal, José Pinto, faz um balanço muito positivo desta iniciativa: “Conseguimos o envolvimento de muitos empresários e lojistas do concelho, perpetuando desta forma a tradição de decorar as montras com elementos alusivos à época natalícia. O nosso objetivo foi, plenamente, cumprido: dinamizar e revitalizar o comércio local e estimular o espírito criativo, num contexto económico muito difícil”.



O concurso “Montras de Natal” integrou a Campanha “Natal, Comércio Tradicional”, promovida pela autarquia, com o objetivo de incentivar os lamecenses a fazerem aqui as suas compras. Outras iniciativas foram a realização do “Mercado de Natal”, na Av. Dr. Alfredo de Sousa, e a oferta de 2500 Vouchers de Natal no valor de 10€ para compras realizadas nas lojas aderentes.

GC CM