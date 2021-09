A Cidade Imaginária, duas ou três coisas sobre Vila Real, do embaixador Francisco Seixas da Costa, com prefácio de Manuel Cardona, foi apresentado, por Vítor Nogueira, no espaço exterior da Biblioteca Municipal, sexta-feira, dia 3, pelas 21,30 horas.

Adriano Sousa, em representação da vereação municipal, abriu esta sessão cultural, que teve a assistir uma numerosa plateia. “Constitui motivo de orgulho para Vila Real, quando nasce uma publicação sobre a nossa terra, sobre as nossas gentes, e que, ao contrariamente ao título do livro, estou certo que serão muito mais do que “duas ou três coisas sobre Vila Real”, disse inicialmente. Vítor Nogueira dissertou sobre estas “duas ou três coisas sobre Vila Real”, que ganharam forma num blog com este título, frequentado por milhares de seguidores no Facebook. “Os textos são deliciosos, têm um equilíbrio entre todos, que se percebe, pressente e se sente do princípio ao fim do livro. Mas são textos que, tendo aparecido isoladamente, não estabelecem uma sequência entre si. Também é possível ler este livro de trás para a frente e se quiserem, ser um livro de cabeceira, e saltitar de um texto para outro”, entre muitas outras coisas. Na parte final da sua intervenção, sublinhou que este livro “não se resume a um interesse meramente local. É evidente que para Vila Real é um livro particularmente interessante. Mas é igualmente interessante para além das fronteiras de Vila Real. Por duas razões: parte-se do local para o universal e deste para o local; outro aspecto é a legião de seguidores, gente que acompanha com interesse tudo o que o embaixador vai escrevendo.”

Seixas da Costa sintetizou o modo como os textos foram nascendo ou como continuam a nascer: uma reacção ao quotidiano, enquanto outros resultam de “coisas” de que se foi lembrando.

Ribeiro Aires