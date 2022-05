A EN2 assinalou os seus 77 anos em Santa Marta de Penaguião

A mítica Estrada Nacional 2, a maior do país, assinalou no dia de ontem o seu 77º aniversário em Santa Marta de Penaguião, numa cerimónia que juntou autarcas e ex-autarcas dos 35 concelhos da Nacional 2.

Ana Abrunhosa, ministra da Coesão Territorial marcou também presença no evento e assumiu o seu compromisso para com a Associação de Municípios da Rota da Estrada Nacional 2 (AMREN2), na defesa deste produto turístico, bem como na sua promoção a uma escala global.

Presentes também estiveram Isabel Ferreira – Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional – Coesão Territorial, e representantes do Turismo de Portugal, do BPI, do Observatório N2, bem como representantes da Biosphere Portugal, da Editora FogeComigo e da PSP, tendo este último recebido o Diploma e Dístico de Agente Institucional da Rota da Estrada Nacional 2.

As comemorações iniciaram com a apresentação oficial do documentário “EN2: A Estrada que nos une” que, em 60 minutos, consegue transmitir algumas das emoções e sentimentos que qualquer viajante poderá sentir ao longo da Estrada.

Luís Machado, anfitrião e igualmente presidente da AMREN2 defende que a cerimónia foi um momento importante para a N2 uma vez que, para além de assinalar o aniversário de um produto turístico de excelência, serviu de base para a homenagem a todos os autarcas e técnicos que disseram presente desde o início em 2014. Aos “Fundadores” da AMREN2 juntaram-se os atuais autarcas dos 35 concelhos reforçando a vontade comum na constante valorização da Estrada.

A Associação de Municípios da Rota da Estrada Nacional 2, idealizada e criada em Santa Marta de Penaguião que terá futuramente a sua sede nesta vila, pretende agora conseguir fundos do novo quadro comunitário de apoio para valorizar a área circundante da EN2, bem como os pontos de interesse de cada município.

De frisar que a Estrada Nacional 2 (EN2) foi identificada pela primeira vez no dia 11 de maio de 1945, data da publicação do Decreto-Lei n.o 34.593, que instituiu o primeiro Plano Rodoviário português.

Ao ligar Chaves a Faro, a EN2 tornou-se na maior estrada de Portugal – no total são 739,260 quilómetros – atravessando 35 concelhos portugueses, distribuídos por 11 distritos, que podem ser percorridos quer a caminhar, a correr, de bicicleta, de mota, de carro ou de autocaravana. Uma excelente forma de descobrir o interior de Portugal, explorando a cultura, a gastronomia e as tradições das diferentes regiões do país.

