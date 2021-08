A festa da Volta a Portugal fez-se em Mondim de Basto

No passado sábado, 14 de agosto, Mondim de Basto recebeu a mítica etapa da Volta a Portugal em Bicicleta que culminou no Alto da Senhora da Graça.

O dia foi de festa para milhares de residentes e visitantes que, em vários pontos do concelho, acompanharam e aplaudiram a passagem dos corredores.

Os ciclistas entraram no território de Mondim de Basto pelo Alto do Velão, tendo percorrido 60 km dentro do concelho, com passagem pelo centro das aldeias de Ermelo, Fervença e Barreiro.

Durante todo o dia a RTP esteve em direto de Mondim de Basto, transmitindo o programa Há Volta a partir da Piscina Municipal, onde foi dado destaque aos produtos, às tradições, aos projetos e às gentes de Mondim.

A Câmara Municipal de Mondim de Basto associou-se, assim, a uma das mais populares provas desportivas de Portugal, que se tem revelado uma importante oportunidade de promoção do território e de dinamização da economia local.