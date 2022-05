“A Festa: projeto comunitário intermunicipal” passou por Mondim de Basto

O projeto comunitário intermunicipal A Festa foi apresentado, no passado dia 21 de maio, em Mondim de Basto, numa manifestação artística que aliou a tradição e o contemporâneo.

Coordenado por Filipa Francisco, este projeto estimula, valoriza e promove as manifestações artísticas locais e os seus diálogos com a dança contemporânea, envolvendo músicos e bailarinos de grupos da região do Douro, Tâmega e Sousa.

O Grupo de Bombos Reviver as Tradições de Atei e a Associação Cultural e Recreativa de Santa Luzia de Vilar de Viando, participaram neste projeto numa partilha de culturas e saberes, promovendo ao longo da Zona Histórica da Vila de Mondim de Basto, momentos de grande animação.

O projeto comunitário intermunicipal A Festa resulta de uma parceria da Rota do Românico com a Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa, a Associação de Municípios do Baixo Tâmega e os Municípios de Cabeceiras de Basto e Mondim de Basto.