A. M. Pires Cabral ganha Prémio de Poesia António Gedeão 2022

O escritor A. M. Pires Cabral, natural de Macedo de Cavaleiros, foi o vencedor do Prémio de Poesia António Gedeão 2022, instituído pela FENPROF em parceria com a SABSEG Seguros, com a obra Caderneta de lembranças.

O júri, constituído por Paulo Sucena, José Manuel Mendes e Paula Mendes Coelho, deliberou por unanimidade atribuir este prémio à obra Caderneta de lembranças, de A. M. Pires Cabral, considerando-a «uma convocação poética de fecundas interrogações sobre o homem que opõe à morte a energia dos possíveis, um percurso de vida com os seus deslumbramentos e deceptividades. Uma obra percorrida por uma melancólica sageza irónica onde o cinismo não cabe, em que o domínio das formas conduz o leitor consciente a modos e dicções cuja singularidade se exalta».