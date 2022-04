A magia do teatro está de regresso ao Vale do Douro

A Associação Vale d’Ouro retoma a partir do dia 23 de abril em Sabrosa a Mostra de Teatro do Douro depois de dois anos de paragem motivada pela pandemia de covid-19. O evento terá sete espetáculos e prolonga-se até ao último fim de semana de maio, quando encerrará no Peso da Régua.

Foi em 2009 que a Mostra de Teatro do Douro começou, na altura com espetáculos apenas no Pinhão. Até 2019 foram 11 edições ininterruptas que já percorriam grande parte da região do Douro. Com as medidas de contingência sanitária associadas à pandemia da covid-19, as edições de 2020 e 2021 não se realizaram. O evento regressa finalmente aos palcos em 2022.

Nesta edição, os sete espetáculos previstos passarão por Sabrosa, Santa Marta de Penaguião, Mesão Frio, Carrazeda de Ansiães, Pinhão, Alijó e Régua. Numa altura em que os grupos de teatro estão também a retomar a sua atividade, a edição deste ano conta com a estreia nacional de “Haja Luz” a cargo do Grupo de Teatro do Centro Cultural Lordelense, já no arranque do certame, e com dois grupos de teatro que estarão pela primeira vez no Douro: o Teatro do Ave (Vila do Conde) e o Grupo de Teatro Linha 5 (Caíde).

A comédia continua a ser o principal prato de um menu de espetáculos que conta ainda com o Grupo de Teatro Aldeia Verde (Lazarim), o Teatro Fórum Boticas, o Núcleo de Teatro da Associação Cultural de Vermoim e o Teatraço que regressa aos palcos depois da incursão pelo cinema.

Para Luís Almeida, Presidente da Direção da Associação Vale d’Ouro, esta terá sido uma das edições mais difíceis de preparar: “estamos a sair de uma situação em que a atividade dos grupos de teatro e das associações esteve interrompida… isso foi brutal para algumas das companhias. Contudo conseguimos programar um festival que tem muito boas peças e está muito interessante”. A comédia continua a dominar o estilo deste festival: “mais do que nunca estes são tempos em que as pessoas procuram abstrair-se da loucura do mundo, e uma bela peça de teatro, uma boa comédia popular ou mais clássica é o analgésico perfeito durante alguns minutos” acrescenta o dirigente.

A edição de 2022 fica, no entanto, longe do que estava previsto para 2020: “a conjuntura mudou, em 2020 estávamos a preparar uma edição muito ambiciosa com um grande alargamento de palcos e de grupos de teatro. A pandemia refreou a produção de muitas das nossas associações e que só agora está a ser retomada. Dois anos é muito tempo e nesta fase só desejamos que as associações consigam voltar em força e para isso o maior incentivo que podem ter é ver as salas cheias”.

A Mostra de Teatro do Douro 2022 é organizada pela Associação Vale d’Ouro e tem espetáculos em sete pontos da região. Todas as informações estão disponíveis no site do evento: www.mostrateatrodouro.associacaovaledouro.pt.

Fotografia de arquivo