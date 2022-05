A Mostra de Teatro do Douro está a meio com dois espetáculos este fim-de-semana

Onda mágica do teatro invade Carrazeda de Ansiães e o Pinhão

A Mostra de Teatro do Douro chegou este fim-de-semana a meio. Os espetáculos de Carrazeda de Ansiães e do Pinhão, com, respetivamente, “O Regresso das Vaginas” e “Perfeito de qualquer jeito” marcam o ponto intermédio do certame que segue agora para Alijó antes do último espetáculo na Régua a 28 de maio.

Na noite de Sábado, Carrazeda de Ansiães deu as boas-vindas ao Núcleo de Teatro da Associação Cultural de Vermoim. Um pitoresco conjunto de freiras revolucionaram a paróquia da freguesia e arrancaram muitas gargalhadas aos cerca de 90 espectadores que estiveram no auditório do CITICA.

João Gonçalves, presidente da Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães, notou o trabalho do teatro não profissional, em particular do grupo em palco e deixou as portas abertas à continuidade deste certame no concelho que considera tratar-se de um evento “já consolidado no território”. Rui Pimenta, em representação do Núcleo de Teatro da AC Vermoim não escondeu a satisfação em participar uma vez mais na Mostra de Teatro do Douro e o calor humano recebido pelo público de Carrazeda de Ansiães.

Já no Domingo foi a vez do Pinhão receber o Grupo de Teatro da Linha 5 que se estreia no festival. De Caíde (Lousada) veio a peça “Perfeito de Qualquer Jeito”, uma divertidíssima comédia que recordou que a perfeição está nos olhos de quem vê. Pelo meio diversas peripécias numa muito concorrida sala de um casal que também percebe que, apesar de tudo, são feitos um para o outro. Filipe Pinto, ator do Grupo de Teatro da Linha 5 mostrou-se muito satisfeito pela reação do público e reconheceu a importância do teatro não profissional que está na sua vida desde os 11 anos.

O Presidente da Direção da Associação Vale d’Ouro fez o balanço destes dois dias de teatro em que as companhias escolhidas vieram da área metropolitana do Porto e vincou que o desejo de conhecer a região era também uma vontade de ambos os grupos, além de proporcionar bons momentos de teatro.

Na próxima semana o Auditório Municipal de Alijó recebe “O Cupido Apaixonado” do Grupo de Teatro Aldeia Verde também com entrada livre (sujeita a levantamento de bilhete no local) a partir das 21h30 de sábado, dia 21 de maio.

A Mostra de Teatro do Douro 2022 é organizada pela Associação Vale d’Ouro e tem espetáculos em sete pontos da região. Todas as informações estão disponíveis no site do evento: www.mostrateatrodouro.associacaovaledouro.pt.