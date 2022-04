“A Peça (Em 4 Turnos)” estreia-se de forma absoluta no Teatro Municipal de Vila Real

Uma reflexão sobre o teatro e uma homenagem (em tom de comédia) a todos os que fazem esta arte. É esta a proposta da mais recente criação da Peripécia Teatro que procura sensibilizar não só para a importância do teatro, como, também, para o esforço, determinação e coragem que são precisos para dar alma a esta atividade, que se assume como uma forma de vida. A Peça (Em 4 Turnos) estreia-se de forma absoluta já na próxima semana, quinta-feira, 5 de maio, no Teatro Municipal de Vila Real. O espetáculo, que conta com a direção de José Carlos Garcia, fica em cena até ao dia seguinte, sexta-feira, 6 de maio.

A Peça (Em 4 Turnos) resulta de um trabalho de pesquisa da companhia sobre a memória de alguns operários têxteis que fundaram, em Vila Nova de Famalicão, a companhia “Teatro Construção”, que veio a dar origem à Associação Teatro Construção, que ainda hoje existe. Desta feita, Arantxa, Lurdinhas, Amaral, Quim e Fonseca são as personagens que vão dar vida e voz a esta história, através da criação de um grupo de teatro amador. A Peça (Em 4 Turnos) pode ser vista, no Teatro Municipal de Vila Real, na quinta e sexta-feira, às 21h30. Os bilhetes têm um custo de cinco euros.