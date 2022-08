À (re)descoberta de Nadir Afonso: uma exposição e três conversas para ver e ouvir até ao fim de Setembro

Depois da inauguração, em Julho passado, da exposição ‘Movimento Perpétuo | Tapeçarias e Serigrafias de Nadir Afonso’, que já conheceu um total mais de 12 mil visitantes, Setembro será a ocasião para o Ciclo Nadir Afonso, conjunto de três conversas que juntam especialistas em pintura, arquitectura, matemática, estética e outras ciências para nos desvendar os segredos de uma obra imensamente prolífica e inspiradora.

Já no sábado, dia 3 de setembro, pelas 18, o tema será «Nadir Afonso, pintor e arquiteto». Ocasião para descobrirmos como estas duas linguagens confluíram na génese da obra do pintor flaviense, a conversa será apresentada por Laura Afonso, presidente da Fundação Nadir Afonso e contará com a presença de António Quadros Ferreira, Professor Emérito da Faculdade de Belas Artes do Porto, Adelaide Ginga, curadora do Museu Nacional de Arte Contemporânea, e Celina Silva, investigadora em Teoria da Literatura, Teoria da Arte, Estética e Semiótica na Univ. do Porto. A moderação estará a cargo de Teresa Albuquerque.

No sábado seguinte, dia 10, também às 18h00, a conversa versará sobre «A Matemática na obra de Nadir». Com a presença de Elfrida Ralha, Professora da Universidade do Minho e estudiosa da obra de José Anastácio da Cunha, Aníbal Ferreira, Professor da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, e João Cabeleira, Arquitecto e Professor na Escola de Arquitectura da Universidade do Minho, serão discutidas as confluências entre Natureza, Matemática e Beleza, destacaremos a

mestria e a sensibilidade científica de Nadir na forma de intuí e projetar estas noções na sua Arte singular.

A terminar, no sábado 17, sempre às 18h00, conversarão Carlos Fiolhais, físico com uma extensa vocação de divulgação científica, Fátima Lambert, Professora de Estética e Educação na Escola Superior de Educação do Porto, Laura Afonso, Presidente da Fundação Nadir Afonso, com a moderação de José Eduardo Reis, Professor na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, para discutir «A Teoria Estética de Nadir Afonso».

A exposição, que pode ser ainda vista até ao próximo dia 30 de Setembro, bem como o Ciclo, são organizados pela Fundação da Casa de Mateus, em parceria com a Fundação Nadir Afonso, no cumprimento das suas missões territoriais, patrimoniais e de difusão da arte contemporânea.

