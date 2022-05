No passado fim de semana, as ruas de Quintela, na freguesia de Vila Marim, ganharam vida através das visitas encenadas, subordinadas ao título “À Rela, à Rela, à bicha amarela na Torre de Quintela”.

O processo de criação passou por uma residência artística e contou com várias etapas: a partir da recolha de memórias e investigação junto da comunidade desenvolveu-se o conceito de intervenção e interação, partindo do património imaterial e memória cultural coletiva e usando vários recursos performativos e cenográficos. Após definido o percurso pedestre e o guião da visita encenada, começaram os ensaios com os elementos da comunidade e, por final, decorreram as apresentações ao público.

O resultado foi uma Visita Encenada que percorre o coração da aldeia e termina na famosa Torre de Quintela e foi integralmente interpretada por 16 elementos da comunidade com idades entre os 8 e os 80 anos. A encenação e direção artística são da autoria de Lígia Lebreiro e Simão Valinho (Companhia Persona).

Quanto aos atores e atrizes locais enumeram-se os seguintes: Adoindo Fonte, Ana Vieira, António Dinis, António José Nóbrega, Aurora Frutuoso, Carlos Mota, Célia Nóbrega, Delminda Guedes, Fausto Costa, Fidalgo, Francisco Marcelino, Isilda Carvalho, Liliana Morais, Sandra Marcelino, São Aires e Sara Carvalho.

Este projeto contou com o apoio logístico e recursos humanos da Junta de Freguesia de Vila Marim e integra-se no âmbito da programação em rede “Somos Património”, um projeto promovido pelos municípios de Vila Real, Bragança, Espinho e Arcos de Valdevez, com cofinanciamento do Norte 2020, integrando a programação do Teatro Municipal de Vila Real.