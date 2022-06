A24 cortada durante vários dias devido a produção cinematográfica

Cortes na A24 entre os dias 28 de junho e 26 de julho

A Centro Portugal Film Commission e a Sagesse Productions informam que devido às filmagens de um filme da Universal Pictures, “Velocidade Furiosa 10”, nos dias e troços assinalados a autoestrada A24 estará encerrada entre as 06h e as 22h. Como forma de compensar os utentes as portagens não serão cobradas nos respectivos dias.

A24 – CORTE TOTAL – AMBOS OS SENTIDOS

28 de Junho – 6h às 22h

Nó 9 – Moimenta da beira e Lamego até Nó 10 – Armamar e Valdigem

29 de Junho – 6h às 22h

Nó 5 – Carvalhal até Nó 7 Castro Daire Norte

30 de Junho – 6h às 22h

Nó 11 Peso da Régua até Nó 12 – Nogueira

6 de Julho a 8 de Julho – 6h às 22h

Nó 15 – Vilarinho da Samardã até Nó 16 – Vila Pouca de Aguiar

11 de Julho a 13 de Julho – 6h às 22h

Nó 15 – Vilarinho da Samardã até Nó 16 – Vila Pouca de Aguiar

14 de Julho a 15 de Julho – 6h às 22h

Nó 5 – Carvalhal até Nó 7 Castro Daire Norte

18 de Julho – 6h às 22h

Nó 9 – Moimenta da beira e Lamego até Nó 10 – Armamar e Valdigem

19 de Julho – 6h às 22h

Nó 15 – Vilarinho da Samardã até Nó 16 – Vila Pouca de Aguiar

20 de Julho – 6h às 22h

Nó 15 – Vilarinho da Samardã até Nó 16 – Vila Pouca de Aguiar

21 de Julho – 6h às 22h

Nó 15 – Vilarinho da Samardã até Nó 16 – Vila Pouca de Aguiar

22 de Julho a 26 de Julho – 6h às 22h

Nó 11 Peso da Régua até Nó 12 – Nogueira

A24 – CORTE TOTAL – SENTIDO NORTE/SUL

22 de Julho a 26 de Julho – 24HORAS

Nó 11 Peso da Régua até Nó 12 – Nogueira

Fonte: Centro Portugal Film Comission