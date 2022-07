A24 cortada entre Nogueira e Peso da Régua para gravações de filme

Tendo em conta os trabalhos a realizar pela empresa cinematográfica norte-americana “Universal Pictures”, alerta-se que a autoestrada A24, amanhã, dia 23 de julho (sábado), estará cortada no Sentido Norte/Sul, entre os nós de Nogueira (12) e Peso da Régua (11) pelo período de 24 horas.

No mesmo dia, 23 de julho, será também cortada no Sentido Sul/Norte, entre os nós de Peso da Régua (11) e Nogueira (12), mas apenas durante o período compreendido entre as 05:00 e as 23:00.

As alternativas que poderão ser adotadas de acordo com as vias existentes ao longo deste troço, são as seguintes: Estrada Nacional 2 (EN 2) – Vila Real/Santa Marta de Penaguião/Peso da Régua (vice-versa), e Estrada Municipal 313 (EM 313) – Vila Real / Peso da Régua (vice-versa).

Desde junho que a A24, nos distritos de Vila Real e Viseu, tem sido palco para a filmagem de algumas cenas da produção de Hollywood “Velocidade Furiosa”.