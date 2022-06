A24 será encerrada temporariamente devido às filmagens do filme “Velocidade Furiosa”

Devido às filmagens de um filme da saga “Velocidade Furiosa”, da Universal Pictures, no próximo dia 28 de junho, entre as 06h e as 22h, a autoestrada A24 estará encerrada entre Lamego (entrada nº9) e Armamar/Valdigem (entrada nº10). A informação foi divulgada pelo Município de Lamego.

Também o Município de Castro D’Aire emitiu um comunicado sobre o assunto. “O concelho de Castro Daire vai ser palco das gravações de uma das maiores sagas cinematográficas do mundo durante as próximas semanas. A localização das filmagens irá criar alguns condicionamentos à mobilidade no nosso concelho durante as gravações. Pedimos a compreensão de todos, na exata medida que se trata de uma oportunidade única de colocar Castro Daire no panorama cinematográfico mundial, com a enorme expectativa positiva dos impactos daí inerentes”, lê-se numa das publicações.

A região será palco, nas próximas semanas, das filmagens do filme “Fast X”, da saga “Velocidade Furiosa”. O filme vai contar com Vin Diesel, Charlize Theron, Jason Momoa, Brie Larson, Michelle Rodriguez e a atriz portuguesa Daniela Melchior, com filmagens a decorrer no Reino Unido, Itália e Portugal.

O filme tem estreia prevista para 19 de maio de 2023 nos EUA.