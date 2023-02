AAUTAD afirma aposta no basquete federado

A Associação Académica da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (AAUTAD) tem como um dos seus principais objetivos a afirmação dum patamar de excelência ao nível do Desporto Universitário.

O atual Presidente da AAUTAD, Diogo Machado, afirma que “é extremamente importante proporcionarmos a conciliação da carreira desportiva com a académica, tendo em conta todas as vantagens que esta relação promove”.

No início desta época desportiva, foi iniciado um projeto, em conjunto com o Município de Vila Real e com a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, o Basquete Federado. Um projeto distinto na região, que se destaca pela valorização do estudante-atleta, que contribui, em larga escala, para um reconhecimento diferenciador da própria Universidade e do percurso que cada estudante pode seguir.

Com o chegar do momento final da Primeira Fase do Campeonato, o balanço deste projeto é “muitíssimo positivo”. Tanto a equipa masculina, como a equipa feminina, destacam-se nos pódios, com uma posição na tabela classificativa que permite avançar para a fase seguinte.

Relativamente à evolução e aos resultados desta Primeira Fase, o treinador da equipa masculina afirma que “Não foi um caminho fácil a construção desta equipa, mas com muito esforço, dedicação e trabalho, também ele em equipa, conseguimos formar um grupo forte e altamente competitivo dentro das nossas possibilidades. Enfrentamos desafios juntos, superamos obstáculos e nunca perdemos a fé na nossa capacidade de alcançar o objetivo. Agora, como uma equipa unida e determinada, estamos prontos para enfrentar o próximo desafio e alcançar bons desempenhos. Somos um grupo muito jovem, mas consciente das responsabilidades. Parabéns a todos pelo incansável esforço e dedicação. Vamos continuar a trabalhar juntos desde o presidente até ao jogador menos utilizado para alcançar ainda mais.”

Este, acrescenta ainda que, com a segunda volta, vão entrar num novo capítulo, dado que será uma fase em que enfrentarão as melhores equipas da zona norte, “não temos problemas em enfrentar o desafio, pois estamos determinados a dar o nosso melhor. Nós trabalhamos no duro para levar esta instituição para o patamar dos melhores desta divisão. Chegados até aqui é hora de desfrutar. Vamos entrar em campo com a cabeça erguida, o coração cheio de paixão e a mente focada na vitória. Juntos como uma equipa unida, vamos superar qualquer obstáculo e mostrar a nossa competência. Estamos prontos para escrever a próxima página desta nossa história, que será escrita com determinação, coragem e muita alegria.”

O sucesso desta iniciativa estende-se, de igual modo, à equipa feminina: “Apesar das dificuldades iniciais sentidas na construção da equipa, devido ao baixo número de jogadoras disponíveis para integrar o projeto, a primeira fase do Campeonato Nacional acabou por correr bastante bem e conseguimos atingir o objetivo que tínhamos definido de qualificação para a segunda fase da competição. A partir de agora vamos entrar na segunda fase, onde apenas estarão as melhores equipas da nossa divisão e sabemos que o nível da competição vai subir bastante, mas será por isso um bom contexto no sentido da evolução da equipa e do próprio projeto das equipas seniores de basquetebol da AAUTAD.

GC AAUTAD