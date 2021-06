AAUTAD anuncia adiamento da Semana Académica 2021

A Associação Académica da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (AAUTAD) viu-se obrigada a adiar a Queima das Fitas 2021, pela proximidade da data e devido a surtos ativos de Covid-19 entre os estudantes da academia.

“A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) vive novamente um momento de crise. Entre os estudantes existem novamente vários surtos ativos de Covid-19, totalizando uma incidência, a 8 de junho, cumulativa a 15 dias, de 342 casos por 100 mil pessoas. Este número, muito superior ao recomendado para a manutenção das medidas de desconfinamento (< 120 casos por 100.000), levou a que a UTAD, em articulação Unidade de Saúde Pública (USP), colocasse as aulas de tipologia teórica, teórico-prática e aulas práticas não fundamentais em regime à distância”, começou por informar a AAUTAD.

Pelo mesmo motivo, “foi totalmente desaconselhado à AAUTAD a realização da tão aguardada cerimónia da Queima das Fitas que, pela evolução do número de casos na instituição, seria certamente cancelada pela própria USP caso fosse mantido na data anunciada”. “Assim, é com grande pesar que a Associação Académica da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro se vê obrigada a comunicar o adiamento da cerimónia da Queima das Fitas 2020/2021”, anunciou a AAUTAD.

Após reunir a direção da AAUTAD, os núcleos de estudantes e os mais diversos parceiros e ainda de forma a não adiar a cerimónia para a fase de exames que se avizinha, foi tomada “de forma consciente a decisão de adiar esta despedida para dois fins-de-semana distintos, nos dias 24 e 25 de julho e 31 de julho e 1 de agosto”.

“Ao contrário do anteriormente definido, e apesar do enorme esforço, quer de recursos humanos, quer financeiro, que terá de ser feito para dividir o evento em dois fins-de-semana diferentes, a direção da AAUTAD considera que não seria oportuno realizar a cerimónia em cima de datas de exames. Comprometemo-nos a tentar não alterar, significativamente, as horas da Missa de Bênção das Pastas e as horas definidas para a Queima das Fitas de cada curso, contudo tudo dependerá do número de inscritos por curso e por dia, sendo que o número de acompanhantes se mantém nas três pessoas”, comunicou a associação, que disponibiliza, no seu site, os dias de cada curso e um formulário de inscrição para os alunos.