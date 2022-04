AB Vila Real estreou-se na Festa do Basquetebol Juvenil 2022 que decorre em Albufeira

A Festa do Basquetebol Juvenil 2022 está a decorrer em Albufeira, entre 9 e 14 de abril, depois de dois anos de interregno devido à pandemia de Covid-19. O evento conta com uma comitiva de cerca de 70 elementos da Associação de Basquetebol de Vila Real (ABVR), a maioria dos quais jogadores, acompanhados por técnicos de quatro clubes filiados e árbitros acreditados pela federação.

A ABVR estará representada na Festa do Basquetebol Juvenil com um total de 48 atletas, de três clubes: Basket Clube de Vila Real, ADCE Diogo Cão e CTM de Vila Pouca de Aguiar. O GD Boticas também participará no evento, em representação da ABVR, com a respetiva equipa técnica. As equipas da ABVR são orientadas por António Cortinhas (Sub-16 Fem.), Alfredo Brigas (Sub-16 Masc.), Rafael Águia (Sub-14 Fem.) e Nuno Mateus (Sub-14 Masc.).

No passado sábado, realizou-se a habitual Cerimónia de Abertura na Praça dos Pescadores, com a presença das 70 equipas de 18 associações distritais, num total de mais de 800 atletas. Sobre o evento, o presidente da ABVR, José Vilela, mostrou-se satisfeito pelo regresso de um encontro nacional que já é tradição. Por sua vez, Alfredo Brigas, chefe de comitiva, está expectante quanto aos resultados que a quatro equipas distritais da ABVR conseguirão alcançar.

No domingo, dia 10 de abril, os jovens atletas tiveram a oportunidade de se estrearem na competição, que se estende até quinta-feira, dia reservado para a realização das finais dos escalões de Sub-14 (masculino e feminino) e Sub-16 (masculino e feminino).

Resultados do 1º dia (10 de abril):

Sub-16 Fem.:

Vila Real 63-41 Viseu

Braga 44-35 Vila Real

Sub-16 Mas.:

Vila Real 29-78 Porto

Santarém 70-45 Vila Real

Sub-14 Fem.:

Vila Real 13-66 Setúbal

Aveiro 67-07 Vila Real

Sub-14 Masc.:

Vila Real 66-42 Bragança

Castelo Branco 55-33 Vila Real