Abertas as inscrições para creche e jardim de infância da Misericórdia de Lamego

Os pais e encarregados de educação que desejam renovar as inscrições das crianças que frequentam a creche e o jardim de infância da Misericórdia de Lamego já podem formalizar a sua inscrição. Devem fazê-lo na secretaria da instituição, situada no Largo Dr. João de Almeida.

Durante este ato, é obrigatória a apresentação dos seguintes documentos: declaração de IRS – Modelo 3, Boletim de Vacinas, Cédula/BI, NIF, NISS (Número Segurança Social) ou Cartão de Cidadão e declaração médica a atestar como a criança não sofre de doenças infeto-contagiosas. A inscrição apenas é considerada válida após a entrega de todos os documentos.

Apoiada num serviço de excelência, a Santa Casa da Misericórdia de Lamego oferece as condições ideais para estimular o desenvolvimento infantil das meninas e dos meninos que frequentam as valências da creche e do jardim de infância, com educadoras qualificadas e modernas instalações.

Com o objetivo de ter crianças felizes, é valorizada a ligação entre a instituição e a família, através da cooperação quotidiana e da participação em atividades que envolvem os pais e os encarregados de educação.

Estas valências têm em vigor acordos de cooperação com a Segurança Social que reduzem o valor das mensalidades.