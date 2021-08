Estão abertas as inscrições para o campo de férias do projeto “Corgo são. Bila sã”, que terá lugar de 30 de agosto a 10 de setembro de 2021.

Este campo de férias, que será dedicado à educação ambiental e apoiado por monitores e orientadores das áreas do ambiente e da comunicação e multimédia, é dirigido a jovens em idade escolar (dos 12 aos 18 anos), de forma a promover uma cidadania ativa e interventiva na área do desenvolvimento sustentável, alertando para a importância da proteção dos recursos naturais, com especial enfoque na água, no ar e no ruído ambiental assim como na transmissão de noções de preservação dos territórios como vetor de qualidade de vida e saúde das populações.

O campo de férias será desenvolvido no Centro de Ciência de Vila Real e os interessados deverão preencher a ficha de inscrição até 28 de agosto de 2021, em https://forms.gle/gus8kHcQt5SikqLi9

Este projeto foi candidatado pelo Município de Vila Real ao Fundo Ambiental, tendo obtido financiamento de 70% do total das despesas elegíveis. Quaisquer questões adicionais através de ambiente@cm-vilareal ou ligando para o Centro de Ciência de Vila Real (259308172).