Abertas candidaturas para Medalha Municipal, Orçamento Participativo e Empreende@Villa.Jovem

Está a decorrer, até ao dia 30 de junho, o período de candidaturas para a Medalha Municipal de Mérito Juvenil, Orçamento Participativo Jovem e Empreende@Villa.Jovem, três iniciativas promovidas pelo Município de Vila Real no âmbito das políticas municipais para a Juventude.

A Medalha Municipal de Mérito Juvenil destina-se a distinguir, anualmente, jovens e associações juvenis ou grupos informais de jovens que se destaquem ou obtenham desempenhos relevantes no seu âmbito de atuação. A escolha dos vencedores cabe ao Conselho Municipal de Juventude, órgão consultivo que conta com cerca de 50 representantes de associações de estudantes de todos os níveis de ensino, e associações juvenis inscritas no Registo Nacional de Associações Juvenis (RNAJ).

O Orçamento Participativo Jovem visa sensibilizar os jovens para as questões do poder local, incentivando-os a apresentar propostas e/ou projetos que na sua perspetiva possam representar uma mais-valia para Vila Real, contando com uma dotação orçamental de 15000€ para a execução dos mesmos. Promove-se assim uma maior envolvência e participação dos jovens na comunidade local e na sociedade em geral, sendo a decisão do projeto vencedor também da responsabilidade do Conselho Municipal da Juventude.

Por último, o concurso Empreende@Villa.Jovem, iniciativa que atrai cada vez mais jovens vila-realenses, tem como objetivo valorizar e apoiar o projeto de um jovem e de uma associação juvenil RNAJ ou de um grupo informal de jovens, na implementação de um projeto local sustentável, contribuindo para a criação de novas empresas, com conteúdo inovador e potencial de forte crescimento. Os projetos vencedores, um na categoria jovem e outro na categoria associação juvenil, receberão um valor pecuniário de 5000€ cada.

As candidaturas serão avaliadas por um júri constituído por um grupo de profissionais com comprovada experiência e sucesso nos negócios, capazes de avaliar as qualidades e vantagens da ideia/projeto face à concorrência, estrutura de financiamento entre outros.

Os regulamentos e demais informações podem ser consultados no site do Município.