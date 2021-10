Aberto período de entrega de trabalhos para Prémio “Fausto Guedes Teixeira”

Até 31 de dezembro, está a decorrer o período de entrega de trabalhos candidatos à primeira edição do Prémio Literário “Fausto Guedes Teixeira”, instituído pelo Município de Lamego. Este galardão visa homenagear o poeta Fausto Guedes Teixeira, salientando a importância e a elevação da sua obra, e incentivar a criação literária e o gosto pela escrita, contribuindo para o enriquecimento da Língua Portuguesa.

O Prémio Literário “Fausto Guedes Teixeira” galardoará, de dois em dois anos e de forma alternada, as obras inéditas vencedoras nas modalidades de Poesia e Prosa Ficção. O valor pecuniário a atribuir aos trabalhos vencedores é de 3 mil euros. O júri do prémio é constituído por representantes da Câmara Municipal de Lamego, da Rede de Bibliotecas de Lamego e da Associação Portuguesa de Escritores.

Os interessados devem submeter os seus trabalhos a concurso através do email biblioteca@cm-lamego.pt.

Natural de Lamego, Fausto Guedes Teixeira (1871-1940) é considerado o poeta maior do concelho e uma personalidade incontornável do património humano e cultural lamecense, cuja obra literária, de genuína inspiração pessoal e de tradicional lirismo da antiga escola romântica, importa divulgar e valorizar. Este ano comemora-se o 150º aniversário do nascimento.

O Regulamento do Prémio Literário “Fausto Guedes Teixeira” está publicado em www.cm-lamego.pt