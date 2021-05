Abertura da exposição Doiro Retratado de Amândio Silva no Espaço Miguel Torga

Aconteceu no passado sábado, no Espaço Miguel Torga (EMT), a abertura da Exposição “Doiro Retratado”, de Amândio Silva. Uma cerimónia que contou com a presença da nova Diretora da Direção Regional de Cultura do Norte, Laura Castro, e de outras entidades e personalidades locais e regionais.

No momento, a Diretora da Direção Regional de Cultura do Norte, Laura Castro, que também é a autora do prefácio do catálogo oficial que acompanha a exposição, teve a oportunidade de realçar a qualidade da exposição patente e do trabalho artístico desenvolvido por Amândio Silva, reforçando também a pertinência da sua divulgação a novos públicos e territórios. No mesmo sentido, o presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, Domingos Carvas, reforçou essa importância e destacou a felicidade pelo EMT poder receber e apresentar uma exposição de reconhecida qualidade e prestígio.

Dividida em cinco temáticas: cenas do quotidiano, paisagem, retrato, rogas e vindimas, tem a curadoria do neto do pintor, o arquiteto Adalberto Silva, estará patente para visitação até ao dia 15 de agosto.

A entrada é livre mas limitada à lotação máxima do espaço decretada pelas normas da DGS.